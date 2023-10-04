Нацбанк улучшит прогноз по инфляции и ВВП на этот год

Национальный банк пересмотрит прогноз по инфляции в сторону снижения, а по ВВП - в сторону увеличения.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, передает Forbes.

По словам топ-менеджера регулятора, в последние месяцы инфляция снижается стремительнее, чем заложено в июльском макропрогнозе.

"По инфляции мы будем однозначно пересматривать прогноз на этот год в сторону снижения (июльский прогноз предполагал 10,6% на конец 2023 года и 8,5% – на конец 2024-го). В последние месяцы она снижается стремительнее, чем мы закладывали в июльский макропрогноз", – сообщил он.

Реклама:

Также лучше, чем ожидал НБУ, ситуация с ВВП (в июльском макропрогнозе регулятор закладывал рост ВВП в этом году на 2,9%).

"Мы видим очень хорошую ситуацию в сельском хозяйстве. Это один из факторов, почему инфляция ниже в этом году – из-за высокого урожая и зерновых, и масличных, и овощей и фруктов", – отметил он.

Также экономика продолжает демонстрировать высокую стойкость к военному времени.

Реклама:

Кроме этого, Нацбанк, с высокой вероятностью, будет пересматривать прогноз международных резервов в сторону повышения.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил свой майский прогноз роста экономики Украины на 2023-2024 годы.