В ЄБРР зберегли прогноз зростання ВВП України у 2023 році на 1%

getty images

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг свій травневий прогноз щодо зростання економіки України на 2023-2024 роки.

Про це йдеться в оновлених "Регіональних економічних перспективах" за вересень 2023 року.

"В Україні у 2023 році очікується зростання ВВП на 1%, що відображає різке зниження ВВП у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. За цим, ймовірно, буде зростання на 3% в 2024 році", - заявили в ЄБРР.

У банку зазначили, що у першому кварталі 2023 року ВВП України впав на 10,5% у річному вимірі, хоча приплив зовнішнього фінансування та нова програма МВФ надали підтримку макроекономічній стабільності, збільшили валютні резерви до рекордного рівня 41,7 млрд дол на кінець липня 2023 року і допомогли знизити інфляцію до 8,6% у серпні 2023 року з пікового значення у 26,6% у грудні 2022 року.

Реклама:

"Ці позитивні зміни відкрили шлях для НБУ розпочати пом'якшення монетарної політики та поступово скасовувати частину валютних обмежень, запроваджених після початку вторгнення. Водночас невизначеність, пов'язана з війною, залишається надзвичайно високою.

Війна негативно вплинула на фінансовий стан більшості підприємств, а внутрішній попит залишається пригніченим через переміщення за кордон понад 8 мільйонів людей. Нещодавнє непродовження експортного зернового коридору та хвиля руйнування зернової портової інфраструктури додають невизначеності щодо короткострокових перспектив", - йдеться в огляді.

Прогнозується, що ВВП зросте на 1% у 2023 році, оскільки очікується, що зростання прискориться пізніше в цьому році завдяки відновленню роботи більшої кількості підприємств та покращенню енергопостачання.

Реклама:

Також банк прогнозує зростання ВВП на 3% у 2024 році, при цьому припускаючи, що війна триватиме з наявною інтенсивністю.

ЄБРР у своєму звіті також заявляє, що всіх економіках країн Східної Європи та Кавказу війна Росії проти України лишається серйозним ризиком для економічних перспектив.

Банк покращив свій прогноз зростання економік у регіонах його дії у 2023 році на 0,2 п.п. - до 2,4% за рахунок значного перегляду у бік підвищення в Туреччині та Центральній Азії, частково компенсованого більш слабкими прогнозами зростання в країнах Європи, що розвиваються.

"Очікується, що в 2024 році темпи зростання збільшаться до 3,2%, оскільки інфляційний тиск поступово спадає. Перегляд на 0,2 п.п. вниз порівняно з травневим прогнозом відображає ефект вищої бази, що очікується в 2023 році", - йдеться в документі.

Нагадаємо:

У лютому 2023 року Європейський банк реконструкції та розвитку суттєво погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до з 8%, прогнозовані у вересні 2022 року, до 1%.

Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі цього року, за даними Держстату, зріс на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року.

Економічна правда