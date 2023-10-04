В Украине запускают новый международный поезд: маршрут бездействовал 18 лет

Укрзализныця с 15 октября запускает новый международный поезд в Варшаву, а также железнодорожный пункт пропуска, которые были закрыты почти два десятилетия назад.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 15 октября 2023 года Укрзализныця запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Впервые за 18 лет между городами начнут курсировать поезда", - говорится в сообщении.

Вместе с запуском этого маршрута восстанавливается работа ранее неактивного железнодорожного пункта пропуска, что открывает новые возможности по развитию международной сети Украины.

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Расписание движения поездов разработано таким образом, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву.

На данном этапе маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская, на Львовщине.

Здесь пассажиры будут осуществлять пересадку с поезда украинской ширины колеи (1520 мм) на поезд европейской колеи (1435 мм) и обратно.

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"Также пассажирам не стоит волноваться за возможные опоздания, поскольку пересадка согласована. Поезд всегда будет ждать всех пассажиров", - сообщают в Укрзализныце.

Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении Укрзализныци. Кроме того, билеты доступны в чат-ботах и на сайте Укрзализныци, а также в международных кассах вокзалов.

Как сообщают в Укрзализныце, проект был реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.

"Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Отныне еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином", - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Напоминаем:

В 2021 году Укрзалиныця восстановила рейсы из Киева в Вашаву.

Кроме того, столицы Украины и Польши планируют объединить скоростной железной дорогой, этот проект оценивают в 1,2 млрд долларов.

соответствующие намерения задекларированы в Плане восстановления Украины.

О скоростном сообщении между Киевом и Варшавой говорят еще с 2019 года, когда Министерство инфраструктуры анонсировало запуск скоростного железнодорожного маршрута Киев-Львов-Варшава-Берлин.