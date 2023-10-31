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Зданию "Цветы Украины" вернули статус памятника

Вторник, 31 октября 2023, 20:55 - Алексей Павлыш
 
"ЦВЕТЫ УКРАИНЫ" ФОТО: ИВАН ЧЕРНИЧКИН / ЗАБОРОНА

Шестой апелляционный админсуд вернул статус памятника зданию "Цветы Украины", которое расположено на улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Суд 31 октября удовлетворил апелляционные жалобы МКИП, Киевской городской прокуратуры, Департамента охраны культурного наследия КГГА и общественных организаций "Сохранить Цветы Украины" и "Карта Реновации".

Отмечается, что суд апелляционной инстанции согласился с аргументами, что уже ликвидированный Окружной административный суд города Киева необоснованно лишил здание "Цветы Украины" статуса памятника культурного наследия и отменил предписание МКИП.

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"Сейчас решением суда, которое вступает в силу сразу после провозглашения, полностью отказано в удовлетворении исковых требований об отмене приказов о занесении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по виду памятника архитектуры, монументального искусства и категории местного значения объект культурного наследия "Оранжерея, учебно-методический павильон "Цветы Украины" по ул. Сечевых Стрельцов, 49 в г. Киеве, охранный № 4065-Кв", - говорится в сообщении.

Также суд оставил в силе предписание МКИП о прекращении проведения строительных работ на объекте "Реконструкция целостного имущественного комплекса с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом по ул. Сечевых Стрельцов, д. 49 в Шевченковском районе города Киева".

Напомним:

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В декабре 2022 года Окружной админсуд Киева отменил приказ Минкульта и Департамента охраны культурного наследия КГГА о внесении павильона "Цветы Украины" в реестр памятников, что запрещает его разрушение или перестройку.

Министерство культуры и информационной политики заявило тогда, что планирует подавать апелляционную жалобу на решение ОАСК, которым отменили приказ Минкульта о внесении павильона "Цветы Украины" в Киеве в реестр памятников.

Экономическая правда

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