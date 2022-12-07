Исключение "Цветов Украины" из реестра памятников: Минкульт подает апелляцию

Министерство культуры и информационной политики планирует подавать апелляционную жалобу на решение ОАСК, которым отменили приказ Минкульта о внесении павильона "Цветы Украины" в Киеве в реестр памятников.

Об этом говорится в заявлении министерства.

"Рассмотрение дела проходило по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела. В соответствии с нормами законодательства Министерство культуры и информационной политики ждет решения суда, чтобы подать апелляционную жалобу.

"Цветы Украины" - уникальный памятник культурного наследия в стиле позднего модернизма, который является произведением Левчука, Гончаренко, Лаврова, Одайника и других, а также имеет влияние на развитие культурной среды Киева.

На сегодня "Цветы Украины" остается памятником культуры и имеет охранный статус", - говорится в позиции Минкульта.

Там подчеркивают, что предписание МКИП было выдано правомерно и с соблюдением норм закона "Об охране культурного наследия" в соответствии с полномочиями МКИП.

"Согласно части второй статьи 30 закона предписания органов охраны культурного наследия являются обязательными для выполнения всеми юридическими и физическими лицами

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Это означает, что сохранение "Цветы Украины" - приоритетная задача в контексте общего сохранения культурного наследия для будущих поколений. Мы продолжаем борьбу в юридическом поле. Но нам нужна ваша поддержка.

Мы призываем вас не молчать - поделитесь этой заметкой и сохраните наши "Цветы", - резюмировали в министерстве.

Напомним:

Окружной админсуд Киева отменил приказ Минкульта и Департамента охраны культурного наследия КГГА о внесении павильона "Цветы Украины" в реестр памятников, что запрещает его разрушение или перестройку.

Экономическая правда