Шаг к выполнению "маяка" МВФ: Кабмин сменил собственника Оператора ГТС

Кабинет министров передал Минэнерго долю в уставном капитале Оператора ГТС Украины, которой владели "Магистральные газопроводы Украины".

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

Кабмин передал полномочия по управлению корпоративными правами в соответствии с законом "Об оптимизации структуры собственности оператора газотранспортной системы Украины", который вступил в силу в начале сентября.

Как говорилось в дайджесте SOE Weekly, вступление в силу этого закона позволяет Министерству энергетики внести изменения в устав "ОГТСУ", хотя и с опозданием в полтора месяца.

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Закон позволяет внедрить надлежащее корпоративное управление в "ОГТСУ". Этот процесс состоит из двух этапов.

На первом этапе "МГУ" присоединяются к "ОГТСУ", прекращая свое существование как отдельный субъект хозяйствования. В результате этого Министерство энергетики становится прямым владельцем "ОГТСУ". Также, вносятся изменения в устав компании, которые вводят наблюдательный совет как орган управления "ОГТСУ".

После завершения процедуры присоединения новый состав наблюдательного совета "ОГТСУ" должен быть назначен до 31 октября 2023 года. К тому времени обязанности наблюдательного совета "ОГТСУ" будут выполнять нынешние члены наблюдательного совета "МГУ".

5 сентября началась процедура ликвидации юридического лица "Магистральных газопроводов Украины" ("МГУ").

Украина пообещала МВФ завершить реформу корпоративного управления "ОГТСУ" до конца октября 2023 года. Согласно этому обязательству, украинская власть должна передать корпоративные права "ОГТСУ" от "МГУ" непосредственно в Министерство энергетики и принять новый устав "ОГТСУ".

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Устав должен был быть разработан совместно с украинским энергетическим регулятором и Секретариатом Энергетического Сообщества и утвержден еще до конца июля 2023 года - это "структурный маяк", перенесенный из мартовского Меморандума с МВФ.

Экономическая правда