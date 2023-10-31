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Школьное питание совместят с новейшими технологиями: Кабмин утвердил стратегию реформы 

Вторник, 31 октября 2023, 16:17 - Лия Ильченко
 
Getty Images

Кабинет министров утвердил стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

Стратегия определяет план действий на 2023-2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года и операционные задачи.

"Принятие этого документа является одним из важнейших шагов в процессе изменения и переформатирования системы организации питания в учебных заведениях и обеспечении детей качественной и питательной пищей", - сообщает Минобразования.

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В частности, речь идет о четырех стратегических целях реформы: 

  • достаточность финансового ресурса у заказчиков для закупок пищевых продуктов или услуг по организации питания; 
  • восстановление и модернизация пищеблоков учебных заведений с использованием новейших технологических процессов, улучшение показателей энергоэффективности; 
  • обеспечение органов местного самоуправления и учебных заведений достаточным штатом квалифицированных работников, которые качественно и безопасно организуют питание и способствуют формированию у учеников здоровых пищевых привычек; 
  • сознательный выбор украинцами здорового питания.

"Стратегическая цель реализации четырех целей реформы — обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях, способствуя социальной защите уязвимых групп населения и формируя навыки здорового питания среди детей и взрослых", - подчеркнули в ведомстве.

Среди показателей достижения стратегической цели: 

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  • уменьшение процента ожирения среди детей в возрасте до 18 лет; 
  • уровень удовлетворенности учеников питанием в учебных заведениях; 
  • изменение пищевых предпочтений детей школьного возраста; 
  • увеличение количества учеников, питающихся в учебных заведениях; 
  • увеличение количества комплексно модернизированных или восстановленных пищеблоков.

"Но самое главное — реализация стратегии реформы школьного питания должна стать основой формирования здорового общества и значительного снижения уровня неинфекционных заболеваний в Украине", - заявили в Минобразования.

Напоминаем:

Минагрополитики при поддержке Госпродпотребслужбы и проекта EU4SaferFood разработало специальные бесплатные онлайн курсы, которые предлагает пройти всем, кто вовлечен в систему школьного питания.

пищепром реформа
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