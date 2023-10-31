Школьное питание совместят с новейшими технологиями: Кабмин утвердил стратегию реформы
Кабинет министров утвердил стратегию реформирования системы школьного питания на 2023-2027 годы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.
Стратегия определяет план действий на 2023-2024 годы, приоритетные направления работы до 2027 года и операционные задачи.
"Принятие этого документа является одним из важнейших шагов в процессе изменения и переформатирования системы организации питания в учебных заведениях и обеспечении детей качественной и питательной пищей", - сообщает Минобразования.
В частности, речь идет о четырех стратегических целях реформы:
- достаточность финансового ресурса у заказчиков для закупок пищевых продуктов или услуг по организации питания;
- восстановление и модернизация пищеблоков учебных заведений с использованием новейших технологических процессов, улучшение показателей энергоэффективности;
- обеспечение органов местного самоуправления и учебных заведений достаточным штатом квалифицированных работников, которые качественно и безопасно организуют питание и способствуют формированию у учеников здоровых пищевых привычек;
- сознательный выбор украинцами здорового питания.
"Стратегическая цель реализации четырех целей реформы — обеспечить разнообразное, сбалансированное и качественное питание в учебных заведениях, способствуя социальной защите уязвимых групп населения и формируя навыки здорового питания среди детей и взрослых", - подчеркнули в ведомстве.
Среди показателей достижения стратегической цели:
- уменьшение процента ожирения среди детей в возрасте до 18 лет;
- уровень удовлетворенности учеников питанием в учебных заведениях;
- изменение пищевых предпочтений детей школьного возраста;
- увеличение количества учеников, питающихся в учебных заведениях;
- увеличение количества комплексно модернизированных или восстановленных пищеблоков.
"Но самое главное — реализация стратегии реформы школьного питания должна стать основой формирования здорового общества и значительного снижения уровня неинфекционных заболеваний в Украине", - заявили в Минобразования.
Напоминаем:
Минагрополитики при поддержке Госпродпотребслужбы и проекта EU4SaferFood разработало специальные бесплатные онлайн курсы, которые предлагает пройти всем, кто вовлечен в систему школьного питания.