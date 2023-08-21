Минагрополитики хочет отправить на курсы всех, кто вовлечен в систему школьного питания
Минагрополитики при поддержке Госпродпотребслужбы и проекта EU4SaferFood разработало специальные бесплатные онлайн курсы, которые предлагает пройти всем, кто вовлечен в систему школьного питания.
Соответствующее объявление размещено на сайте министерства.
Как следует из сообщения, курсы являются добровольными. А после их завершения выдается сертификат.
Рассчитаны курсы на:
- руководителей и учредителей учебных заведений;
- работников, отвечающих за разработку и внедрение процедур на основе принципов системы НАССР в столовых школ и детских садов;
- персонал, который обрабатывает, готовит или подает пищу в столовых школ и детских садов, а также обрабатывает и готовит пищу в других учреждениях для школьных и детских столовых;
- родителей, которые интересуются системой школьного питания.
Во время обучения участники получат ответы на следующие вопросы:
- какие требования пищевого законодательства к организации питания в учебных заведениях?
- с какими нормативными актами в сфере безопасности пищевых продуктов надо ознакомиться?
- как рационально распределить обязанности между всеми заинтересованными организациями?
- как избежать ненужных затрат средств и времени?
- как правильно организовать и вести документирование?
- программы-предпосылки (гигиенические требования) - как внедрить и кто за что отвечает?
- какие особенности применения принципов НАССР в учебных заведениях?
Продолжительность курсов - 5 недель.
В то же время обучение включает два курса. Базовый курс: "Практические аспекты выполнения учебными заведениями требований пищевого законодательства" и углубленный: "Внедрение в пищеблоках учебных заведений процедур, основанных на принципах НАССР".
Курсы будут в постоянном доступе для всех желающих. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.