Минагрополитики хочет отправить на курсы всех, кто вовлечен в систему школьного питания

Минагрополитики при поддержке Госпродпотребслужбы и проекта EU4SaferFood разработало специальные бесплатные онлайн курсы, которые предлагает пройти всем, кто вовлечен в систему школьного питания.

Соответствующее объявление размещено на сайте министерства.

Как следует из сообщения, курсы являются добровольными. А после их завершения выдается сертификат.

Рассчитаны курсы на:

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руководителей и учредителей учебных заведений;

работников, отвечающих за разработку и внедрение процедур на основе принципов системы НАССР в столовых школ и детских садов;

персонал, который обрабатывает, готовит или подает пищу в столовых школ и детских садов, а также обрабатывает и готовит пищу в других учреждениях для школьных и детских столовых;

родителей, которые интересуются системой школьного питания.

Во время обучения участники получат ответы на следующие вопросы:

какие требования пищевого законодательства к организации питания в учебных заведениях?

с какими нормативными актами в сфере безопасности пищевых продуктов надо ознакомиться?

как рационально распределить обязанности между всеми заинтересованными организациями?

как избежать ненужных затрат средств и времени?

как правильно организовать и вести документирование?

программы-предпосылки (гигиенические требования) - как внедрить и кто за что отвечает?

какие особенности применения принципов НАССР в учебных заведениях?

Продолжительность курсов - 5 недель.

В то же время обучение включает два курса. Базовый курс: "Практические аспекты выполнения учебными заведениями требований пищевого законодательства" и углубленный: "Внедрение в пищеблоках учебных заведений процедур, основанных на принципах НАССР".

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Курсы будут в постоянном доступе для всех желающих. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.