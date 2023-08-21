Все разделы
Укр / Рус

Минагрополитики хочет отправить на курсы всех, кто вовлечен в систему школьного питания

Понедельник, 21 августа 2023, 16:45 - Лия Ильченко

Минагрополитики при поддержке Госпродпотребслужбы и проекта EU4SaferFood разработало специальные бесплатные онлайн курсы, которые предлагает пройти всем, кто вовлечен в систему школьного питания.

Соответствующее объявление размещено на сайте министерства.

Как следует из сообщения, курсы являются добровольными. А после их завершения выдается сертификат.

Рассчитаны курсы на:

Реклама:
  • руководителей и учредителей учебных заведений;
  • работников, отвечающих за разработку и внедрение процедур на основе принципов системы НАССР в столовых школ и детских садов;
  • персонал, который обрабатывает, готовит или подает пищу в столовых школ и детских садов, а также обрабатывает и готовит пищу в других учреждениях для школьных и детских столовых;
  • родителей, которые интересуются системой школьного питания.

Во время обучения участники получат ответы на следующие вопросы:

  • какие требования пищевого законодательства к организации питания в учебных заведениях?
  • с какими нормативными актами в сфере безопасности пищевых продуктов надо ознакомиться?
  • как рационально распределить обязанности между всеми заинтересованными организациями?
  • как избежать ненужных затрат средств и времени?
  • как правильно организовать и вести документирование?
  • программы-предпосылки (гигиенические требования) - как внедрить и кто за что отвечает?
  • какие особенности применения принципов НАССР в учебных заведениях?

Продолжительность курсов - 5 недель.

В то же время обучение включает два курса. Базовый курс: "Практические аспекты выполнения учебными заведениями требований пищевого законодательства" и углубленный: "Внедрение в пищеблоках учебных заведений процедур, основанных на принципах НАССР".

Реклама:

Курсы будут в постоянном доступе для всех желающих. Зарегистрироваться на них можно по ссылке.

пищепром Минагрополитики
Реклама:
Материалы по теме
Крупный производитель сахара покупает завод на Волыни 14 августа 2023, 17:51
В Швеции расширяется бойкот продукции производителя Milka и Oreo, финские ритейлеры – против 19 июня 2023, 09:00
НАПК внесло производителя Oreo и Milka в перечень международных спонсоров войны 25 мая 2023, 18:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте