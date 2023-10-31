VEON не хочет признавать контроль со стороны россиян и оспаривает в суде арест "Киевстара"

Единственный акционер компании "Киевстар" - глобальный цифровой оператор VEON оспаривает в суде арест корпоративных прав "Киевстара".

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстар".

31 октября VEON Ltd подал ходатайство в суд.

VEON ltd отмечает, что является единственным владельцем корпоративных прав в "Киевстар". Поэтому полный или частичный арест корпоративных прав украинского телеком оператора нарушает права как VEON, так и его международных инвесторов.

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В своих представлениях в суд VEON утверждает, что подсанкционные лица (граждане России, олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов, - ред.) против которых были направлены ограничительные меры, не владеют акциями VEON или "Киевстар".

А значит, они не могут осуществлять какие-либо права в отношении VEON или "Киевстар", не являются членами или участниками любых органов управления компанией, включая правление, не имеют возможности контролировать или влиять на решения, принятые VEON или "Киевстар" и не получают выгоды от VEON или любой из его операционных компаний.

"Как мы обещали нашим инвесторам, VEON предпринимает все необходимые шаги для защиты прав нашей дочерней компании "Киевстар" и наших международных инвесторов. Безупречный послужной список VEON и Киевстар в предоставлении услуг в Украине, диалог, который мы установили на прошлой неделе в Украине во время визита нашей делегации и стабильная доступность механизмов и процедур обжалования дают мне уверенность в том, что мы достигнем нашей цели, защищая наши права", - сказал генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.

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В то же время по состоянию на время публикации ни VEON, ни "Киевстар" официально не были вручены решения суда о наложении ареста на корпоративные права в "Киевстар".

Напоминаем:

По данным источников ЭП, среди арестованных активов - 100% ЧАО "Киевстар", которые КОНТРОЛИРУЮТСЯ этими олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd.. А также принадлежащие уже самому "Киевстару" доли в других компаниях, в частности ООО "Хелси Украина", в распоряжении которой медицинские данные большинства украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом.

Об аресте 100% корпоративных прав Киевстара сначала было объявлено на сайте СБУ 6 октября 2023 года.

Однако впоследствии Шевченковский районный суд г. Киева исправил ошибку в своем решении и определил, что аресту подлежат 47,85% корпоративных прав, которые якобы принадлежат подсанкционным лицам.

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета".

Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др.

Единственный акционер Киевстара - международная Группа VEON. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке.

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