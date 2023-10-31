Apple совместно с Приватбанком запустили для украинского бизнеса сервис Tap to Pay

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Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где благодаря сервису Tap to Pay бизнесу для приема платежей теперь нужен только iPhone, а не POS-терминал.

Сервис Tap to Pay в Украине реализован Приватбанком, компанией Apple, при поддержке VISA.

Запуск сервиса состоялся 31 октября. Скачать приложение можно по ссылке.

"Apple согласовала приоритетный запуск сервиса и, с сегодняшнего дня, Украина стала 3 страной в Европе и 7 в мире (после США, Австралии, Тайваня, Бразилии, Великобритании и Нидерландов) где бизнесу для приема платежей теперь нужен только iPhone, а не POS-терминал", - прокомментировал член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

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"Как результат - Украина добавлена в глобальный roadmap развертывания сервиса в мире", - подчеркнул также он.

По словам Заигаева, новая технология приема бесконтактных платежей очень важна для Украины. Она облегчит доступ к банковским услугам, снизит расходы бизнеса и будет способствовать развитию cashless экономики.

Евгений Заиграев также рассказал, что для реализации сервиса - возможности запустить в Украине новую технологию приема бесконтактных платежей, Приватбанк обратился к Apple год назад.

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Напоминаем:

В феврале 2022 года техкомпания Apple анонсировала функцию "Tap to Pay" для своих iPhone - она позволяет использовать смартфон как платежный терминал.

Tap to Pay будет работать на устройствах iPhone XS или более новых моделях. Во время оплаты необходимо поднести свой смартфон, часы или бесконтактную платежную карту к iPhone продавца - оплата будет осуществлена с помощью технологии NFC. Дополнительного оборудования не требуется.

Отмечается, что все трансакции, которые осуществляются через Tap to Pay, являются зашифрованными, поэтому Apple не будет знать, что и кто покупает.

В США функция работает с бесконтактными картами международных платежных систем, в частности American Express, Discover, Mastercard и Visa.