В ФГИ рассказали, почему им до сих пор не передали активы Дерипаски

После взыскания активов российского олигарха Олега Дерипаски в доход государства проходят процедуры в Кабмине.

Об этом рассказал глава ФГИ Александр Федоришин в интервью ЭП.

Николаевский глиноземный завод и другие активы Олега Дерипаски были взысканы в доход государства полгода назад.

Задержку в их передаче Фонду госимущества Федоришин объяснил тем, что когда актив взимается в доход государства, то решение ВАКС направляется в Кабмин, а Кабмин делает рассылку всем заинтересованным государственным органам для выражения своей позиции.

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"Фонд выразил свою позицию, что он готов взять эти активы в сферу своего управления для дальнейшей приватизации. Все остальные органы также высказали свои позиции. Возможно, были выражены какие-либо замечания или оговорки или могли поступить письма со стороны правоохранительных органов. Это требовало от правительства большего времени, чтобы изучить определенные обстоятельства", - отметил он.

В конце концов этот вопрос не был решен до 22 сентября 2023 года, но с 22 сентября вступили в силу изменения в закон, предусматривающие, что теперь фонд автоматически принимает в управление конфискованные активы.

Мы обратились к правительству с вопросом об этих активах. Уже было несколько встреч, где это обсуждали.

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Предварительно договорились, что будет высказана позиция всех заинтересованных лиц, в частности, будет предоставлен соответствующий вывод Минюста. Исходя из собранных позиций, будет принято решение, как состоится передача этих активов фонду", - добавил глава ФГИУ.

По его словам, передача активов Дерипаски в управление Фонда госимущества должна завершиться до конца года.

"У нас не все конфискованные активы. Государство конфискует многое, общее количество взысканного скоро составит около полутора тысяч единиц. Взыскано или передано в управление фонда 157 активов – около 10%", - добавил он.

Кроме того, еще есть энергетический и оборонный секторы. Учитывая оборонные цели, правительство определенные предприятия решает не приватизировать, а передает в управление Минобороны.

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Экономическая правда