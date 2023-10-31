ФГИУ предлагает забрать часть активов из АРМА и отдать в управление другим органам
Фонд государственного имущества предлагает забрать часть арестованных активов по управлению АРМА для передачи органам управления, которые определял бы Кабмин.
Об этом рассказал глава ФГИ Александр Федоришин в интервью ЭП.
Он пояснил, что механизм взыскания государством российских активов несовершенен и нуждается в улучшении из-за внесения изменений в закон. Эти изменения должны быть направлены на сохранение экономической деятельности предприятий с момента, когда государство начинает их изымать и до момента их принятия соответствующим органом управления.
Федоришин отметил, что есть примеры, когда налагаются аресты в рамках уголовных производств или после наложения санкций. Да, с момента ареста до момента, когда через решение суда фонд получает актив во временное управление, проходит немало времени. Поэтому предприятие простаивает или терпит такие убытки, которые потом тяжело устранять.
"Поэтому мы предлагаем внести изменения в закон "О санкциях" и предоставить полномочия правительству, чтобы оно определяло орган управления, который будет заниматься управлением санкционного актива в период с начала его блокирования до конфискации", - добавил глава ФГИУ.
По такому механизму арестованными активами не обязательно будет управлять Фонд госимущества, а профильные министерства, институты и т.д.
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Экономическая правда