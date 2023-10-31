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ФГИУ предлагает забрать часть активов из АРМА и отдать в управление другим органам

Вторник, 31 октября 2023, 12:03 - Анастасия Жарикова

Фонд государственного имущества предлагает забрать часть арестованных активов по управлению АРМА для передачи органам управления, которые определял бы Кабмин.

Об этом рассказал глава ФГИ Александр Федоришин в интервью ЭП.

Он пояснил, что механизм взыскания государством российских активов несовершенен и нуждается в улучшении из-за внесения изменений в закон. Эти изменения должны быть направлены на сохранение экономической деятельности предприятий с момента, когда государство начинает их изымать и до момента их принятия соответствующим органом управления.

Федоришин отметил, что есть примеры, когда налагаются аресты в рамках уголовных производств или после наложения санкций. Да, с момента ареста до момента, когда через решение суда фонд получает актив во временное управление, проходит немало времени. Поэтому предприятие простаивает или терпит такие убытки, которые потом тяжело устранять.

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"Поэтому мы предлагаем внести изменения в закон "О санкциях" и предоставить полномочия правительству, чтобы оно определяло орган управления, который будет заниматься управлением санкционного актива в период с начала его блокирования до конфискации", - добавил глава ФГИУ.

По такому механизму арестованными активами не обязательно будет управлять Фонд госимущества, а профильные министерства, институты и т.д.

Читайте больше в интервью: Куда подевались активы Дерипаски и что будет с Ocean Plaza. Руководитель Фонда госимущества Федоришин

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Экономическая правда

ФГИУ АРМА активы Кабмин
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