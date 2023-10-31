"Новая почта" начала переводить отделения на собственные POS-терминалы
Оператор доставки "Новая почта" установила в отделениях первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Первые 500 собственных POS-терминалов NovaPay установили в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.
До конца 2023 года компания установит еще 1000 POS-терминалов в других областях. Собственная сеть платежных терминалов позволяет нам повысить стабильность работы системы и сэкономить средства, которые мы направим в развитие новых и усовершенствование существующих финансовых продуктов", – рассказал CEO NovaPay Андрей Кривошапко.
Компания также сообщила о планах установить 10 тыс собственных терминалов к 2025 году.
Напоминаем:
В июне компания "НоваПэй Кредит", входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии А на сумму 100 млн грн.
Экономическая правда