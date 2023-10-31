"Новая почта" начала переводить отделения на собственные POS-терминалы

Оператор доставки "Новая почта" установила в отделениях первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первые 500 собственных POS-терминалов NovaPay установили в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областях.

До конца 2023 года компания установит еще 1000 POS-терминалов в других областях. Собственная сеть платежных терминалов позволяет нам повысить стабильность работы системы и сэкономить средства, которые мы направим в развитие новых и усовершенствование существующих финансовых продуктов", – рассказал CEO NovaPay Андрей Кривошапко.

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Компания также сообщила о планах установить 10 тыс собственных терминалов к 2025 году.

Напоминаем:

В июне компания "НоваПэй Кредит", входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии А на сумму 100 млн грн.

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Экономическая правда