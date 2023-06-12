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Фінкомпанія "Нової пошти" розмістила дебютний відкритий випуск облігацій

Понеділок, 12 червня 2023, 15:45 - Олексій Павлиш

Компанія "НоваПей Кредит", яка входить до небанківської фінансової групи NovaPay, зареєструвала публічний випуск трирічних облігацій серії А на суму 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Зазначається, що облігації можна придбати строком від 1 до 18 місяців, а ставка дохідності залежатиме від строку і сягатиме 20%. 

Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямують на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів, додали в компанії.

У компанії також заявили, що NovaPay стала першою компанією на українському ринку капіталу у воєнний час, яка випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією.

Облігації NovaPay вже є в обігу на вторинному ринку.

У компанії додали також, що на загальну суму проданих облігацій нарахують 1% річних та інвестують ці кошти у  допомогу ЗСУ.

Економічна правда

Нова пошта облігації компанії фінанси
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