Курс валют на 31 октября: сколько стоят доллар и евро

31 октября на "черном рынке" гривня несколько укрепилась к доллару и евро, в банках колебания курсов незначительны.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,7 – 37,75 грн против котировок в 37,37 – 37,8 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,07 - 40,26 грн против курса 40,12 - 40,28 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,0 грн (курс на 30 октября – 37,5 – 38,05 грн);

Евро – 39,8 – 40,5 грн (курс на 30 октября – 39,85 – 40,45 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,0 – 37,6 грн;

Ощадбанк – 37,4 – 38,0 грн;

Укрэксимбанк – 37,25 – 37,95 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

Экономическая правда