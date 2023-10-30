В McDonald's резко возросла прибыль в ресторанах по всему миру

Чистая прибыль McDonald's за третий квартал выросла на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,3 миллиарда долларов, продажи во всех ресторанах мира выросли на 14% – до 6,69 миллиарда долларов.

Об этом пишет euronews со ссылкой на финансовый отчет компании.

Компания сообщила, что это стало возможным благодаря популярным акциям, которые привлекают клиентов, несмотря на более высокие цены в США.

McDonald's повысил цены на некоторые позиции меню в США, однако запустил акции для завлечения клиентов, наподобие двойного чизбургера за 0,5 долл в Национальный день чизбургеров в США.

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В Великобритании в течение августа компания предлагала скидки, в том числе 60% скидки на Big Mac или Chicken McNuggets.

Меню McSmart, запущенное в начале 2023 года в Германии, позволяет клиентам готовить собственные небольшие блюда.

Этот ход помог Германии достичь двузначного роста продаж десятый квартал подряд.

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В McDonald's заявили, что клиенты в США с годовым доходом 45 тыс долл или менее начали тратить меньше на каждый заказ. В то же время компания добавила, что видит в своих магазинах больше клиентов с высоким уровнем дохода, тех, кто сейчас ходит в McDonald's, а не тратит деньги в ресторанах (где можно сидеть).

Напомним:

McDonald's создает новый ресторанный бренд под названием CosMc's, под которым будет реализована концепция миниресторанов. Новые заведения заработают уже в следующем году.









