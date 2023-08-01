McDonald's выйдет на рынок под еще одним брендом с концепцией мини-ресторанов

McDonald's создает новый ресторанный бренд под названием CosMc's, под которым будет реализована концепция мини-ресторанов.

Об этом сообщает CNBC.

Новые заведения заработают уже в следующем году.

"В начале 2024 года компания протестирует CosMc's в нескольких местах в "ограниченной географии", - сообщает CNBC.

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Отмечается, что персонаж CosMc появился в рекламе McDonald's десятки лет назад. Это пришелец из космоса, который жаждет еды McDonald's.

Вернуться к этому талисману компанию заставил успех еще одного талисмана McDonald's - Гримаса. Как пишет New York Post, в июне сеть бургерных представила обед Grimace Birthday Meal, в который входил молочный коктейль ярко-фиолетового цвета. После публикации отчета за второй квартал 2023 года McDonald's назвал кампанию Grimace Birthday Meal "одной из самых социально привлекательных за все время".

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С сентября 2022 года рестораны McDonald's начали возобновлять работу в Украине, которая была свернута после начала полномасштабной войны.

В июле 2023 года McDonald's даже впервые открыл в Украине загородный придорожный ресторан. Он расположен возле села Глубочица в Житомирской области на 127-м километре трассы Киев - Чоп.

В то же время McDonald's ушел из России и Беларуси.