Web Summit назначил нового гендиректора после скандала с твитами экс-руководителя об Израиле

Пэдди Косгрейв bloomberg

Крупнейшая технологическая конференция Европы, Web Summit, объявила о назначении Кэтрин Майер, бывшей руководительницы Wikimedia Foundation, новым гендиректором конференции.

Об этом пишет Bloomberg.

На этом посту Кэтрин Майер заменит соучредителя Web Summit Пэдди Косгрейва, который был вынужден покинуть пост CEO после своих скандальных пропалестинских заявлений в соцсетях о войне между Израилем и ХАМАСом, из-за которых ряд инвесторов и компаний отказались от участия в конференции.

Косгрейв подал в отставку 21 октября.

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Махер занимала несколько должностей на пересечении техноиндустрии и гражданского общества, в том числе пять лет возглавлял Wikimedia Foundation, некоммерческую организацию, которая поддерживает работу "Википедии".

В Web Summit также сообщили, что также назначили предпринимателя Дамиана Киммельмана неисполнительным членом правления.

Косгрейв вышел из состава правления, но остается мажоритарным акционером компании, стоящей за Web Summit.

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"Двое соучредителей конференции написали частные письма членам совета директоров с призывом к Косгрейву продать свои акции из-за постоянного риска для Web Summit на фоне его заявлений", - писало ранее Bloomberg.

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Экономическая правда