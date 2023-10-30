"єОселя": украинцы уже получили ипотечных кредитов на более чем 6 миллиардов

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По программе "єОселя" уже 4635 украинских семей получили ипотечные кредиты на приобретение жилья на общую сумму 6,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Так, за прошедшую неделю кредиты по программе "єОселя" взяли 189 семей на общую сумму 294 млн грн.

"С начала запуска в августе массовой ипотеки, по которой можно взять кредит под 7%, еженедельно около 200 украинцев берут кредиты по программе. Треть кредитов - именно под 7%. Только на прошлой неделе на таких условиях кредиты получили 58 украинцев", - заявила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

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В частности, на прошлой неделе:

кредиты под 3% получили 103 военнослужащих и силовиков, 12 педагогов, 14 медиков и 2 ученых;

кредиты под 7% получили 50 украинцев без собственного жилья и 8 ВПЛ.

При этом чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (138 кредитов) и у застройщика (47). Также четверо украинцев взяли кредиты на покупку строящихся квартир.

Как отмечают в Минэкономики, больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

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Киевской области - 48;

города Киева - 31;

Одесской - 15;

Львовской - 14;

Винницкой - 12.

Напомним:

Ранее сообщалось, что за год после введения программы "єОселя" 3 641 украинская семья приобрела жилье.

Экономическая правда