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Обвал Дегтяревского путепровода в Киеве: движение под мостом возобновят 31 октября

Понедельник, 30 октября 2023, 16:08 - Анастасия Жарикова

В Киеве завершили монтаж балок Дегтяревского путепровода, который был закрыт после падения балок в конце сентября.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В эти выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода. Сегодня же монтируют плиты несъемной опалубки. Это позволит устроить монолитную плиту на путепроводе", - говорится в сообщении.

Движение транспорта по подмостовому пространству планируют возобновить уже 31 октября.

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Напоминаем:

30 сентября на Шулявке в Киеве на улице Александра Довженко обрушились балки Дегтяровского путепровода.

Обрушившиеся 30 сентября балки Дегтяровского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

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Инцидент на Дегтяревском путепроводе, связанный с обвалом балок 30 сентября, не повлияет на стоимость работ, все последствия ликвидирует за свой счет подрядчик - компания "Ростдорстрой".

Киев инфрастуктура КГГА
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