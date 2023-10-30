"Энергоатом" создал антикоррупционную "горячую линию" после обнародования хищений на строительстве ЦХОЯТ

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" в рамках антикоррупционной программы открыло "горячую линию" для получения гражданами информации по вопросам закупок, уведомлений о возможных нарушениях и обращениях по поводу принципов организации закупок.

Об этом говорится в соцсетях компании.

"Ответственным подразделением – ОП "Централизованные закупки" – будет предоставляться вся исчерпывающая информация, ведь "Энергоатом" прилагает максимум усилий по функционированию эффективной системы предотвращения и противодействия коррупции", – сообщила компания в Телеграмм в понедельник.

Как отметили в НАЭК, теперь каждый может проинформировать ответственное подразделение о возможных фактах несоблюдения законодательства или обретения неправомерной выгоды.

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Благодаря созданию "горячей линии" "Энергоатом" планирует усилить контроль за процессом закупочной деятельности обособленных подразделений, в частности, за счет анализа информации от общественности и представителей СМИ.

"В то же время, ответы будут предоставляться в течение пяти рабочих дней с момента поступления запроса. А в случае необходимости выяснения дополнительных обстоятельств срок рассмотрения может быть продлен до 15 рабочих дней", – проинформировали в компании.

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На строительстве хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) разворовали 100 миллионов. Об этом факте 25 октября рассказала САП.

Эти же факты фигурировали в расследовании "Хранилище миллиардов", которое в начале 2022 года обнародовали журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода).