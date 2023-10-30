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Минвосстановления призывает девелоперов присоединиться к программе "еВідновлення"

Понедельник, 30 октября 2023, 13:14 - Лия Ильченко

Министерство восстановления провело встречу с девелоперами, застройщиками и представителями строительной отрасли относительно их возможного участия во втором этапе программы "еВідновлення" - компенсации украинцам за полностью разрушенное жилье.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков объявил об открытом Меморандуме о сотрудничестве между Министерством и представителями отрасли, к которому могут присоединиться девелоперы, застройщики, представители строительной отрасли и пр.

Его ключевая цель - добропорядочное и своевременное выполнение обязательств застройщиков перед украинцами, которые будут выбирать для себя первичный рынок недвижимости.

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"Работаем с девелоперами для создания лучших условий для украинцев, которые потеряли свое жилье из-за российской военной агрессии", - отметил Александр Кубраков.

Напоминаем:

10 мая стартовала программа "еВідновлення", в рамках которой можно получить до 200 тысяч гривен компенсации на восстановление поврежденного имущества из-за войны. Потратить эти средства можно будет на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы.

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Читайте также: В Украине заработала программа "еВідновлення": как получить компенсацию

жилье недвижимость
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