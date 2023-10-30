Нефть продолжает дешеветь на фоне угрозы эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть Brent продолжила снижаться до 89,27 долл за баррель.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что цены на декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,21 долл (1,34%), до 89,27 долл за баррель. Зато в конце прошлой недели Brent подорожала на 2,55 долл (2,9%), до 90,48 долл за баррель.

Кроме того, декабрьские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 1,3 долл (1,52%), до 84,24 долл за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 2,33 долл (2,8%), до 85,54 долл за баррель.

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В целом по итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

По словам управляющего директора SPI Asset Management Стивена Иннеса, цена на нефть снижается, поскольку Израиль относится к ситуации с осторожностью, и это дает надежду на то, что худший сценарий конфликта не материализуется.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные, что принято решение перейти ко второму этапу операции против ХАМАС, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля провела несколько рейдов в сектор", – говорится в сообщении.

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Добавляется, что инвесторов больше всего беспокоит возможность прямого вмешательства Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС, поскольку новые санкции против иранской нефти могут привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки.

Напомним:

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, частично благодаря политике, которую страны уже приняли для продвижения более чистых видов энергии и транспорта.