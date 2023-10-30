Курс валют на 30 октября: евро в банках продолжает дешеветь
30 октября наличная гривня продолжила укрпепляться к евро в кассах банков, курсы на черном рынке незначительно колеблются до котировок предыдущего дня.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,57 – 37,89 грн против котировок в 37,38 – 37,91 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,14 – 40,32 грн против курса 40,13 – 40,34 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,5 – 38,05 грн (курс на 27 октября – 37,55 – 38,05 грн);
- Евро – 39,85 – 40,45 грн (курс на 27 октября – 39,9 – 40,5 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,1 – 37,7 грн;
- Ощадбанк – 37,5 – 38,0 грн;
- Укрэксимбанк – 37,3 – 38,0 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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Напоминаем:
Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.
После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.
Экономическая правда