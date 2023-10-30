Курс валют на 30 октября: евро в банках продолжает дешеветь

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30 октября наличная гривня продолжила укрпепляться к евро в кассах банков, курсы на черном рынке незначительно колеблются до котировок предыдущего дня.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,57 – 37,89 грн против котировок в 37,38 – 37,91 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,14 – 40,32 грн против курса 40,13 – 40,34 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,05 грн (курс на 27 октября – 37,55 – 38,05 грн);

Евро – 39,85 – 40,45 грн (курс на 27 октября – 39,9 – 40,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,1 – 37,7 грн;

Ощадбанк – 37,5 – 38,0 грн;

Укрэксимбанк – 37,3 – 38,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,5 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк с 3 октября отменил фиксированный курс и объявил о переходе в режим управляемой гибкости обменного курса.

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос" – НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

Экономическая правда