В сентябре в общий фонд госбюджета поступило более 144 миллиардов
За сентябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 144,1 млрд гривен, значительная часть из которых – от международной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления получены за счет:
- налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 34,5 млрд грн;
- налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 19,4 млрд грн (собрано 30,1 млрд, возмещено – 10,7 млрд грн);
- налога на доходы физических лиц и военного сбора – 15,2 млрд грн;
- акцизного налога – 10,9 млрд. грн.
- рентной платы за пользование недрами – 6,7 млрд грн;
- налога на прибыль предприятий – 4,2 млрд грн;
- ввозной и вывозной пошлины – 2,8 млрд грн.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 102,4% (+1,4 млрд грн), Государственной таможенной службой – 92,4% (-3,1 млрд грн).
Другим важным источником доходов государственного бюджета в сентябре этого года стали средства, которые Украина получила в виде международной помощи (грантов): ее объем по итогам месяца составил 45,7 млрд гривен. Денежные средства поступили от Соединенных Штатов Америки.
В целом за январь-сентябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1 274,9 млрд гривен, в виде международной помощи – 362,9 млрд грн.
Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-сентябре 2023 года были США (356,5 млрд грн.). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд гривен.
Читайте также: Второй бюджет войны. Откуда Украина будет брать деньги в 2024 году. Анализ проекта
Напомним:
Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2023 году стала макропомощь от Европейского Союза – 14,7 млрд дол.