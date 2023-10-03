В сентябре в общий фонд госбюджета поступило более 144 миллиардов

За сентябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 144,1 млрд гривен, значительная часть из которых – от международной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления получены за счет:

налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – 34,5 млрд грн;

налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 19,4 млрд грн (собрано 30,1 млрд, возмещено – 10,7 млрд грн);

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 15,2 млрд грн;

акцизного налога – 10,9 млрд. грн.

рентной платы за пользование недрами – 6,7 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – 4,2 млрд грн;

ввозной и вывозной пошлины – 2,8 млрд грн.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 102,4% (+1,4 млрд грн), Государственной таможенной службой – 92,4% (-3,1 млрд грн).

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Другим важным источником доходов государственного бюджета в сентябре этого года стали средства, которые Украина получила в виде международной помощи (грантов): ее объем по итогам месяца составил 45,7 млрд гривен. Денежные средства поступили от Соединенных Штатов Америки.

В целом за январь-сентябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 1 274,9 млрд гривен, в виде международной помощи – 362,9 млрд грн.

Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-сентябре 2023 года были США (356,5 млрд грн.). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд гривен.

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Напомним:

Крупнейшим источником финансирования государственного бюджета в 2023 году стала макропомощь от Европейского Союза – 14,7 млрд дол.