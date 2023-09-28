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Минфин назвал источники финансирования госбюджета в 2023 году

Четверг, 28 сентября 2023, 20:04 - Анастасия Дячкина

Самым большим источником финансирования государственного бюджета в 2023 году стала макропомощь от Европейского Союза – 14,7 млрд долл.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов по состоянию на 26 сентября.

Наибольшими ресурсами в текущем году являются:

  • макрофинансовая помощь от Европейского Союза – 14,7 млрд долларов;
  • ОВГЗ – 10,9 млрд долларов;
  • гранты от Соединенных Штатов Америки – 9,8 млрд долларов;
  • средства от МВФ в рамках программы расширенного финансирования – 3,6 млрд долларов;
  • льготное финансирование от Канады – 1,8 млрд долларов.

Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет 32,6 млрд долларов США, добавили в Министерстве финансов.

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Минфин

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Напомним:

Бюджетный комитет Верховной Рады 19 сентября поддержал за основу и в целом законопроект №10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год.

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