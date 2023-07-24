За полгода Фонд гарантирования возместил вкладчикам 1,8 миллиарда

В течение января-июня 2023 года Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) возместил вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В частности, в июне 2023 года Фонд возместил вкладчикам 40,2 млн грн.

В ФГВФЛ напомнили, что, согласно законодательству, на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения, введены 100% гарантии по банковским вкладам.

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"Это означает, что вкладчикам банков, признанных неплатежеспособными на время действия этой нормы, Фонд возмещает полную сумму их вкладов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 июля 2023 года вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (26.02.2012), Фонд выплатил возмещение на общую сумму 98 621,8 млн грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещение на общую сумму 4 686,4 млн грн. До 2012 года Фонд только возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ, пояснили в ведомстве.

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Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения достигла 103 308,2 млн грн.

При этом на начало июня 2023 года Фонд осуществлял ликвидационную процедуру 53 банков и завершил ликвидацию 51 банка.

Экономическая правда