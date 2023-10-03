Кличко заявил, что отопительный сезон в столице под угрозой срыва
Киевсовет в четверг обратится к правительству относительно погашения задолженности государства перед столицей, иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Киевсовет в четверг обратится к правительству относительно погашения задолженности государства перед столицей (так же как и перед всеми громадами) по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная", - подчеркнул он.
В то же время, как следует из слов Кличко, данная задолженность существует уже два года.
"Задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодня перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. Правительство обещало эту разницу компенсировать, Президент давал поручение. Но средств мы пока так и не дождались", - отметил он.
По его словам, город не способен самостоятельно перекрывать такие долги.
"Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Поэтому в четверг на сессии Киевсовета должны принять обращение к правительству", - сказал Кличко.
Напомним:
Несмотря на войну в местных бюджетах страны фиксируют историческое превышение доходов над расходами, то есть, профицит.
Эффект был достигнут за счет двух факторов. Во-первых, это связано с повышением поступлений от налога на доходы физических лиц. Во-вторых, дополнительный ресурс возник за счет воинских частей, закрепленных за определенными регионами.
По расчетам Министерства финансов Украины, ресурс местных бюджетов в 2023 году составит 605,1 млрд грн, из них 184,2 млрд грн - трансферты из государственного бюджета.
Ранее в правительстве возмутились попыткой НКРЭКУ повысить тарифы на воду для 33 водоканалов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что местные бюджеты на сегодня имеют достаточно средств, чтобы взять на себя во время войны бремя содержания тарифов, не перекладывая это на население.