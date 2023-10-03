Кличко заявил, что отопительный сезон в столице под угрозой срыва

Киевсовет в четверг обратится к правительству относительно погашения задолженности государства перед столицей, иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевсовет в четверг обратится к правительству относительно погашения задолженности государства перед столицей (так же как и перед всеми громадами) по компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение. Иначе отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва. Ситуация на самом деле очень серьезная", - подчеркнул он.

В то же время, как следует из слов Кличко, данная задолженность существует уже два года.

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"Задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодня перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен. Правительство обещало эту разницу компенсировать, Президент давал поручение. Но средств мы пока так и не дождались", - отметил он.

По его словам, город не способен самостоятельно перекрывать такие долги.

"Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства. Поэтому в четверг на сессии Киевсовета должны принять обращение к правительству", - сказал Кличко.

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Напомним:

Несмотря на войну в местных бюджетах страны фиксируют историческое превышение доходов над расходами, то есть, профицит.

Эффект был достигнут за счет двух факторов. Во-первых, это связано с повышением поступлений от налога на доходы физических лиц. Во-вторых, дополнительный ресурс возник за счет воинских частей, закрепленных за определенными регионами.

По расчетам Министерства финансов Украины, ресурс местных бюджетов в 2023 году составит 605,1 млрд грн, из них 184,2 млрд грн - трансферты из государственного бюджета.

Ранее в правительстве возмутились попыткой НКРЭКУ повысить тарифы на воду для 33 водоканалов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что местные бюджеты на сегодня имеют достаточно средств, чтобы взять на себя во время войны бремя содержания тарифов, не перекладывая это на население.