В местных бюджетах, несмотря на войну, зафиксирован исторически высокий профицит

Несмотря на войну в местных бюджетах страны фиксируют историческое превышение доходов над расходами, то есть, профицит.

Об этом на брифинге сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

"В этом году местные бюджеты имеют профицит, который является исторически рекордным", - отметил он.

По словам Колодия, эффект был достигнут за счет двух факторов. Во-первых, это связано, с повышением поступлений от налога на доходы физических лиц. Во-вторых, дополнительный ресурс возник за счет воинских частей, закрепленных за определенными регионами.

Этот резерв (бюджетный профицит) можно использовать для компенсаций, а также для восстановления местной инфраструктуры

"В Днепропетровской области уже анонсированы значительные капитальные расходы на реконструкцию систем водоснабжения, а возможно, и ирригации. Такие капитальные инвестиции несколько повысят ВВП. Не сильно, конечно, но это смягчит влияние со стороны агросектора и, возможно, промышленности и генерации электроэнергии", - сказал он.

В то же время, добавил он, значительные расходы возникнут в послевоенное время, когда будет восстанавливаться ГЭС.

Напоминаем:

По расчетам Министерства финансов Украины, ресурс местных бюджетов в 2023 году составит 605,1 млрд грн, из них 184,2 млрд грн - трансферты из государственного бюджета. Сегодня расходы местных бюджетов в основном направлены на преодоление вызовов войны и решение социальных проблем жителей общин и внутренне перемещенных лиц, материально-технической помощи ВСУ.

Доходы сводного бюджета Украины в первом квартале 2023 года превысили 627 миллиардов гривен (в том числе полученные гранты почти 134 миллиарда). Это фактически наполовину больше, чем за первые три месяца прошлого года. Впрочем, расходы в этом году выросли еще существеннее - в 1,8 раза, до почти 810 миллиардов гривен.

Против аналогичного периода прошлого года доходы сводного бюджета увеличились на 75,3% (+397,6 млрд гривен).

Дефицит сводного бюджета (с учетом кредитования) в первом квартале немного превысил 179 миллиардов гривен. При этом дефицит госбюджета достиг 220 миллиардов.

Зато местные бюджеты остаются профицитными: +40,9 миллиарда гривен - за январь-март; +54,6 млрд гривен - за январь-апрель.

ГНС перевыполнила план по поступлениям в общий фонд госбюджета за 5 месяцев на 9,8 млрд гривен (+3,5%).

В разрезе налогов наибольший прирост обеспечили поступления от НДФЛ (+29,9 млрд гривен) и импортного НДС (+28,6 млрд гривен).

В 2022 году местные бюджеты были выполнены с профицитом 70,8 млрд грн.