Кубраков назвал страны, которые заинтересованы в транзите украинской агропродукции через свою территорию
Наиболее перспективными для транзита агропродукции, а следовательно - и для развития инфраструктуры, Украина видит в направления Румынии и Молдовы.
Об этом в ходе конференции "Будущее украинского экспорта" заявил вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Говоря о логистических и транзитных проектах, над которыми сегодня работают в правительстве, Кубраков отметил, что они касаются Молдовы и Румынии. Эти страны не рассматривают Украину в качестве конкурента, в то же время они видят хорошие коммерческие перспективы для получения дохода от транзита товаров из Украины.
"Молдова и Румыния почувствовали, что они могут зарабатывать на транзите, для них это дополнительный заработок и мы им не конкуренты", - отметил Кубраков.
На сегодня, по словам чиновника, румынская сторона ожидает средства от Европейской комиссии, которые должна направить для развития инфраструктуры на своей территории.
По словам Кубракова, для Украины этот логистический путь получается дороже и маржинальность таких проектов более низкая. Но в этих проектах есть смысл, учитывая то, что Румыния и Молдова реально заинтересованы в таком сотрудничестве.
Соответственно, Украина планирует сосредоточиться на развитии инфраструктуры именно с этими странами. В частности, есть много инициатив по Дунаю и развитию там пунктов пропуска. Кроме того, планируется достройка железнодорожной инфраструктуры в направлении Молодовы.
В то же время развивать логистические проекты в направлении Польши, в отношении которых было много планов ранее, сейчас смысла нет.
"Нет смысла развивать там инфраструктуру дальше, если невозможно использовать ту, которая есть. Много политических составляющих", - отметил Кубраков.
Напоминаем:
Ранее Украина подала иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за ограничительных мер, введенных этими странами в отношении украинской агропродукции.
Украина готова отозвать иск из ВТО, если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют неприменение ограничительных мер к украинским товарам в будущем.
Но пока вопрос остается открытым.