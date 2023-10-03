Кубраков назвал страны, которые заинтересованы в транзите украинской агропродукции через свою территорию

Наиболее перспективными для транзита агропродукции, а следовательно - и для развития инфраструктуры, Украина видит в направления Румынии и Молдовы.

Об этом в ходе конференции "Будущее украинского экспорта" заявил вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Говоря о логистических и транзитных проектах, над которыми сегодня работают в правительстве, Кубраков отметил, что они касаются Молдовы и Румынии. Эти страны не рассматривают Украину в качестве конкурента, в то же время они видят хорошие коммерческие перспективы для получения дохода от транзита товаров из Украины.

"Молдова и Румыния почувствовали, что они могут зарабатывать на транзите, для них это дополнительный заработок и мы им не конкуренты", - отметил Кубраков.

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На сегодня, по словам чиновника, румынская сторона ожидает средства от Европейской комиссии, которые должна направить для развития инфраструктуры на своей территории.

По словам Кубракова, для Украины этот логистический путь получается дороже и маржинальность таких проектов более низкая. Но в этих проектах есть смысл, учитывая то, что Румыния и Молдова реально заинтересованы в таком сотрудничестве.

Соответственно, Украина планирует сосредоточиться на развитии инфраструктуры именно с этими странами. В частности, есть много инициатив по Дунаю и развитию там пунктов пропуска. Кроме того, планируется достройка железнодорожной инфраструктуры в направлении Молодовы.

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В то же время развивать логистические проекты в направлении Польши, в отношении которых было много планов ранее, сейчас смысла нет.

"Нет смысла развивать там инфраструктуру дальше, если невозможно использовать ту, которая есть. Много политических составляющих", - отметил Кубраков.

Напоминаем:

Ранее Украина подала иск в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за ограничительных мер, введенных этими странами в отношении украинской агропродукции.

Украина готова отозвать иск из ВТО, если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют неприменение ограничительных мер к украинским товарам в будущем.

Но пока вопрос остается открытым.