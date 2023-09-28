Украина назвала условия отзыва иска из ВТО к Польше, Венгрии и Словакии

Украина может отозвать иск из ВТО, если Польша, Венгрия и Словакия гарантируют неприменение ограничительных мер к украинским товарам в будущем.

Это даст возможность Украине объявить, что спор исчерпан, заявил заместитель министра экономики и торговли - торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире марафона "Единые новости".

"Только тогда, когда мы получим эти гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан", - сказал Качка.

Он напомнил, что Украина предупреждала о том, что дело закончится иском.

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В то же время все комментарии, которые получала Украина, были "избегающими, всегда перескакивали на другую тему, но на самом деле вопрос остается открытым".

"Ни Польша, ни Венгрия, ни Словакия не имели права вводить односторонние ограничения ни в апреле, ни сейчас. Мы предупреждали о потенциальном иске до апреля и, соответственно, сейчас сделали то, о чем изначально предупреждали в случае нового применения ограничений", - сказал торгпред Украины.

По его словам, сейчас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства, Европейский Союз гарантировали, что таких ограничений в будущем не будет.

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"Они являются противоправными и неадекватными. Как бы ни защищали их польские коллеги, мы никогда не согласимся на то, что они приемлемы", - отметил также торгпред Украины.

Для Украины также принципиально важно запустить механизм согласования и верификации предложенного Европейской Комиссией механизма контроля экспорта украинских агротоваров.

"Эту позицию согласовал Европейский Союз и другие страны-члены ЕС, поэтому украинское правительство считает его (механизм, - ред.) приемлемым", - добавил Качка.

Качка отметил, что предложенная схема контроля экспорта украинского зерна будет действовать как формат лицензий, которые выдает Министерство экономики Украины. Они будут касаться исключительно прямого экспорта четырех товаров - пшеницы, рапса, кукурузы, подсолнечника - в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию.

Он также выразил убеждение, что иски в ВТО не были ошибкой со стороны Украины.

"Иски в ВТО, как видим из реакции наших партнеров, - это абсолютно уместный и правильный шаг, поскольку он очертил природу нашего возмущения. Оно касается не столько убытков для зернового рынка - для нас Польша никогда не была важным рынком сбыта зерновых - как самим фактом введения таких национальных ограничений", - пояснил торгпред Украины.

Напоминаем:

Несмотря на запрет экспорта со стороны отдельных стран-соседей, Украина имеет неограниченный транзит через эти государства. Кроме того, нет никаких ограничений по экспорту в другие страны-члены ЕС или третьи страны, например Китай, Египет или Турцию.

19 сентября Украина представила рабочей группе по экспорту украинских агротоваров систему контроля экспорта зерна в Европейский Союз.

В результате консультаций вопрос удалось уладить с румынской и болгарской сторонами. В частности, были отработаны двусторонние механизмы.

Также удалось начать предварительные переговоры о принятии/непринятии предложенной схемы работы с другими тремя государствами, запретившими экспорт украинской сельхозпродукции.

В частности, в среду во время переговоров аграрных министров Украины и Польши Николая Сольского и Роберта Телюса состоялось одобрение механизма контроля экспорта украинского зерна в прифронтовые страны, который польская сторона назвала конструктивным.

28 сентября состоится совместная встреча Украины и пяти соседних государств с Европейской Комиссией, где будут обсуждаться следующие шаги по сотрудничеству.

Ранее Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в пять соседних с ней стран ЕС (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию) с некоторыми условиями, которые позволят избежать нового резкого роста поставок.

Эти пять восточноевропейских стран - членов ЕС утверждали, что украинская агропродукция в условиях ее беспошлинного ввоза в ЕС оседает у них и наносит ущерб их агросектору.

Ограничения были введены 2 мая и касались импорта пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, а Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника. Польша расширила список запрещенных к импорту продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск в ВТО, обвинив Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к ее агропродукции.