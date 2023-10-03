Кубраков рассказал, какие проблемы могут возникнуть из-за отказа от Дорожного фонда

Об этом в ходе форума "Будущее украинского экспорта", который проводит ЭП, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Я пока не понимаю, чем заменить Дорожный фонд - эксплуатация может происходить, стратегические магистрали могут быть структурированы - в этом году уже есть первые проекты.

Но стоит понимать, что Дорожный фонд - это была гарантированная вещь, когда ты подписываешь трехлетний контракт на эксплуатацию, ты вкладываешь деньги в технику, кто-то берет кредиты, они на это рассчитывают. Когда ты это резко останавливаешь - могут возникнуть проблемы, есть определенные моменты, которые точно дискомфорт создадут", - заявил министр.

Напомним:

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Как писала УП в своей статье, внесенный накануне в Раду бюджет на 2024-й год предусматривает фактическое "обнуление" двух фондов, на которые опиралось Минвосстановления.

Наиболее ощутимая потеря для министерства, - отказ от Дорожного фонда. Акцизы с транспортных средств и топлива, которые ранее в полном объеме направлялись в этот фонд, теперь будут направлять в общий "котел".

Также отменяется созданный в 2023 году Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Из него финансировались проекты восстановления и программа еВідновлення, которая предусматривает строительство разрушенного войной жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Если раньше средствами этих фондов занималось Минобновления, то теперь все непредсказуемые капитальные расходы будут осуществляться по запросам в рамках отдельных решений правительства через Резервный фонд бюджета.

Именно через него в "ручном режиме" в следующем году планируют проводить восстановление критической инфраструктуры - от дорог и мостов до водопроводов и сооружений защиты энергетических объектов.

Также сообщалось, что Минвосстановления попытается провести через Верховную Раду изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие создание постоянно действующего Нацфонда восстановления, который будет отвечать за распределение расходов на восстановление из Резервного фонда и международной помощи.

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Экономическая правда