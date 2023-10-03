НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Корпорация (CNPC).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

CNOOC Group – третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Эта компания является крупнейшим морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Дочь CNOOC Limited, как и другая китайская компания CNPC, имеют по 10% акций в проекте "Арктик СПГ-2", расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе России. Капитальные вложения для запуска проекта на полную мощность оцениваются в 21,3 млрд долл.

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С начала войны компания продолжала активно наращивать сотрудничество с РФ. В июле этого года была достроена и спущена на воду первая линия сжижения природного газа на плавучей основе гравитационного типа, так называемый "плавучий завод", проекта "Арктик СПГ-2".

В НАПК подчеркивают, что реализация этого проекта может увеличить долю России на мировом рынке сжиженного природного газа до 15% с около 8% на данный момент.

Sinopec Group – это вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти.

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В конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что китайская государственная энергетическая компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ у России даже в случае усиления санкций Запада.

Sinopec Group владеет 10% процентами акций ПАО "Сибур Холдинг". За I полугодие этого года российский холдинг уплатил в бюджет государства-агрессора в эквиваленте 347 млн долл. налога.

Также Sinopec через подконтрольную "Соихл Гонконг Холдинг Лимитед" владеет долей 40% в ООО "Амурский газохимический комплекс". В прошлом году компания уплатила в российский бюджет налогов на сумму 30 млн долл в эквиваленте.

China National Petroleum Corporation – крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.

Прибыль CNPC в 2022 году выросла более чем в два раза, увеличившись до 21 млрд дол. США на фоне глобального сокращения поставок нефти. Корпорация имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями России в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста.

Владея долей компаний в России, CNCP платит значительные налоги в бюджет агрессора, что позволяет продолжать эту войну. Так, сумма налога на прибыль в совместном проекте с Новотеком "Ямал СПГ" в 2022 году составляла около 80 млрд руб (или 1,14 млрд долл.).

В сентябре 2022 года "Газпром" и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль, несмотря на введенные санкции.

В НАПК напомнили, что российское правительство с 1 января 2023 года сроком на три года повысило ставку по налогу на прибыль для экспортеров СПГ с 20% до 34%. Это означает, что налоги от экспорта сжиженного природного газа почти вдвое (+70%) увеличат наполнение бюджета РФ.

Напоминаем:

В сентябре Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список международных спонсоров войны одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK).