Meta будет взимать плату с пользователей в ЕС за Instagram и Facebook без рекламы – FT

Материнская компания Facebook и Instagram – Meta – готовится взимать ежемесячную абонентскую плату с пользователей в ЕС за доступ к Instagram, если они не позволят компании использовать их личную информацию для таргетированной рекламы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Так, плата за пользование Instagram без рекламы составит 14 долларов в месяц.

Также, по информации двух осведомленных источников, американский технологический гигант также будет взимать 17 долларов за использование Facebook и Instagram без рекламы на настольном компьютере.

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Такие планы, вероятно, будут озвучены в ближайшие недели.

Издание отмечает, что компания идет на этот шаг после дискуссий с регуляторами ЕС, стремившихся сдержать способ, которым крупные технологические компании получают прибыль от данных, которые они получают от своих пользователей бесплатно. Это было бы прямой атакой на то, как такие группы как Meta и Google генерируют свою прибыль.

Meta до конца ноября должно выполнить решение суда Люксембурга от этого года, установившее, что Facebook "не может оправдать" использование персональных данных для нацеливания рекламы на потребителей, если только он получает их согласие.

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Суд заявил, что компании должны изучить модель подписки в своем решении.

Мета Мета сотрудничает с европейскими регуляторами до наступления крайнего срока, чтобы убедиться, что их подход прошел проверку.

По данным собеседников FT, в соответствии с планами, которые обсуждались с регуляторными органами в Брюсселе и Ирландии, Meta предложит версию Instagram и Facebook без рекламы для тех, кто готов платить, или бесплатную версию для соглашающихся на показ рекламы на основе своих личных данных.

Помимо судебного решения ЕС принял ряд правил, ограничивающих способ обработки данных Big Tech. Вступающий в марте закон о цифровых рынках накладывает на компании новые юридические обязательства по обмену данными с конкурентами для содействия честной конкуренции. Закон об управлении данными также направлен на содействие обмену данными между компаниями и секторами, даже если он не направлен конкретно на крупные онлайн-платформы.

Meta сообщила о доходе во втором квартале в размере 32 млрд долл, из которых 31,5 млрд долл приходится на рекламу. 7,2 млрд долл было получено с рынка Европы.

По Meta уже действуют строгие ограничения по использованию личных данных пользователей. В мае Facebook, принадлежащий Meta, был оштрафован на рекордную сумму в 1,2 млрд евро за нарушение законов о конфиденциальности, требовавших соответствующих гарантий передачи данных из ЕС в США.

Напоминаем:

Норвежский регулятор заявил в суде, что материнская компания Facebook – Meta Platforms – нарушает европейские правила конфиденциальности данных.