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Meta звинуватили у порушення прав конфіденційності у Норвегії

Середа, 23 серпня 2023, 14:43 - Анастасія Жарикова

Норвезький регулятор заявив у суді, що материнська компанія Facebook - Meta Platforms - порушує європейські правила конфіденційності даних.

Про це повідомляє Reuters.

Meta була оштрафована на 1 млн крон (понад 94 тис дол) на день з 14 серпня за порушення конфіденційності користувачів шляхом збирання даних користувачів і використання їх для таргетування реклами.

Власник Facebook і Instagram вимагає тимчасової заборони на наказ, який накладає щоденний штраф протягом наступних трьох місяців.

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Юрист, що представляє регулятор Datatilsynet, заявила, що штраф є чинним, оскільки Meta не дотримується Європейського загального регламенту захисту даних (GDPR).

Meta повідомила суду у вівторок, що вже зобов’язалася запитувати згоду користувачів і що регулятор використовував "прискорений процес", який був непотрібним і не дав компанії достатньо часу для відповіді.

Натомість Datatilsynet заявляє, що незрозуміло, коли і як Meta запитуватиме згоду користувачів, і що тим часом права користувачів порушуються.

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Крім цього, Datatilsynet може зробити штраф постійним, передавши своє рішення Європейській раді із захисту даних, яка має на це повноваження, якщо погодиться з рішенням норвезького регулятора. Це також може розширити територіальну сферу дії рішення на решту Європи. 

Агентство нагадує, що Норвегія не є членом Європейського Союзу, але є частиною єдиного європейського ринку.

Нагадуємо:

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC) - провідний регулятор ЄС з питань конфіденційності - оштрафувала дочірню компанію Meta WhatsApp на 5,5 млн євро за додаткове порушення законів про конфіденційність.

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