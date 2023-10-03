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Экспорт электроэнергии из Украины в сентябре стал рекордным с начала года

Вторник, 3 октября 2023, 12:46 - Анастасия Жарикова

Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года – 111,1 тысяч МВт·ч. Украинскую электроэнергию получали Словакия и Молдова.

Об этом сообщает центр аналитических исследований Dixi Group.

По результатам месяца 60% электроэнергии поступило в Словакию (66,7 тыс. МВт·ч), 40% – в Молдову (44,4 тыс. МВт·ч).

"Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, всего 0,2 тыс. МВт·ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт·ч) – уменьшился почти вчетверо", – отметили в Dixi Group.

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В то же время импорт электроэнергии в прошлом месяце достиг 23,8 тыс МВтч:

  • 77% (18,4 тыс. МВт·ч) поступило из Словакии;
  • 23% (5,4 тыс. МВт·ч) – из Молдовы.

Аварийную помощь Украина не привлекала, но применяла ограничения производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

 
Dixi Group

Напоминаем:

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Премьер-министр Денис Шмигаль провел разговор со словацким премьером Людовитом Одором. В частности, обсудили энергосистему и поддержку Украины по части импорта электроэнергии в зимний период.

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