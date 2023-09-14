Україна розраховує на підтримку Словаччини щодо імпорту електроенергії взимку

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову із словацьким прем’єром Людовітом Одором. Зокрема, обговорили енергосистему та підтримку України в частині імпорту електроенергії у зимовий період.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

"Енергетика. Українські й словацькі оператори у тісній взаємодії. Розраховуємо на підтримку Словаччини взимку в частині імпорту електроенергії", – написав прем’єр.

Шмигаль додав, що Україна працює спільно з Європейською комісією над розв’язанням питання експорту української агропродукції і "буде вдячна Словаччині за сприяння в знятті всіх обмежень на експорт українського зерна".

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Крім цього український прем’єр запропонував Братиславі разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні. Це сприятиме зміцненню нашої економічної співпраці.

Нагадуємо:

Словаччина має намір підтримати Україну в експорті зерна на світові ринки за умови, що це не буде зроблено за рахунок власного сільськогосподарського сектору.

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