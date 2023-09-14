Всі розділи
Укр / Рус

Україна розраховує на підтримку Словаччини щодо імпорту електроенергії взимку

Четвер, 14 вересня 2023, 09:30 - Анастасія Дячкіна
 
Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову із словацьким прем’єром Людовітом Одором. Зокрема, обговорили енергосистему та підтримку України в частині імпорту електроенергії у зимовий період.

Про це повідомив Денис Шмигаль у Telegram.

"Енергетика. Українські й словацькі оператори у тісній взаємодії. Розраховуємо на підтримку Словаччини взимку в частині імпорту електроенергії", – написав прем’єр. 

Шмигаль додав, що Україна працює спільно з Європейською комісією над розв’язанням питання експорту української агропродукції і "буде вдячна Словаччині за сприяння в знятті всіх обмежень на експорт українського зерна". 

Реклама:

Крім цього український прем’єр запропонував Братиславі разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні. Це сприятиме зміцненню нашої економічної співпраці.

Нагадуємо: 

Словаччина має намір підтримати Україну в експорті зерна на світові ринки за умови, що це не буде зроблено за рахунок власного сільськогосподарського сектору.

Реклама:

Кабмін електроенергія Словаччина агросектор
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Кабмін передав мережу АЗС Glusco в управління "Укрнафті" 12 вересня 2023, 20:09
Кабмін виділив ще 135 мільйонів на питну воду для постраждалих від підриву Каховської ГЕС регіонів 12 вересня 2023, 19:15
Уряд визначив "Нафтогаз" постачальником "останньої надії" на ринку газу до кінця воєнного стану 12 вересня 2023, 17:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті