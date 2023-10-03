Курс доллара в РФ вновь достиг отметки в 100 рублей

Под влиянием оттока иностранной валюты и сокращения профицита текущего счета РФ курс доллара снова вырос отметки в 100 рублей на утренних торгах.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что после 7 часов утра курс доллара снизился ниже отметки в 100 рублей, а по состоянию на 7:22 котировки составляет 99,90 рублей за доллар.

Кроме того, рубль по отношению к евро он вырос на 0,33% и торговался на уровне 104,61.

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"Российская валюта, как правило, находится под давлением в начале каждого месяца, после того, как теряет поддержку благоприятного налогового периода в конце месяца, когда экспортеры обычно конвертируют валютную выручку для выполнения местных обязательств", - говорится в сообщении.

Также аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что Центробанк РФ, который также борется с устойчивым инфляционным давлением, снова ужесточит монетарную политику на следующем запланированном заседании 27 октября.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что 14 августа, на Московской бирже курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые с марта прошлого года, евро торгуется до 110 рублей.