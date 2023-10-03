Все разделы
Укр / Рус

Курс доллара в РФ вновь достиг отметки в 100 рублей

Вторник, 3 октября 2023, 09:35 - Игорь Пилипив

Под влиянием оттока иностранной валюты и сокращения профицита текущего счета РФ курс доллара снова вырос отметки в 100 рублей на утренних торгах.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что после 7 часов утра курс доллара снизился ниже отметки в 100 рублей, а по состоянию на 7:22 котировки составляет 99,90 рублей за доллар. 

Кроме того, рубль по отношению к евро он вырос на 0,33% и торговался на уровне 104,61.

Реклама:

"Российская валюта, как правило, находится под давлением в начале каждого месяца, после того, как теряет поддержку благоприятного налогового периода в конце месяца, когда экспортеры обычно конвертируют валютную выручку для выполнения местных обязательств", - говорится в сообщении.

Также аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что Центробанк РФ, который также борется с устойчивым инфляционным давлением, снова ужесточит монетарную политику на следующем запланированном заседании 27 октября.

Напомним: 

Реклама:

Ранее сообщалось, что 14 августа, на Московской бирже курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые с марта прошлого года, евро торгуется до 110 рублей.

рубль курс доллар РФ
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
Россияне скупают золото на фоне роста инфляции и обесценивания рубля 19 сентября 2023, 17:22
Падение рубля на прошлой неделе всколыхнуло валютный рынок Казахстана 22 августа 2023, 10:59
Правительство РФ "закручивает гайки" экспортерам, чтобы остановить обвал рубля – Bloomberg 17 августа 2023, 16:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте