Курс долара у РФ перевищив позначку в 100 рублів

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Станом на ранок понеділка, 14 серпня, на Московській біржі курс долара піднявся вище 100 рублів уперше з березня минулого року, євро торгується до 110 рублів.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Зранку курс долара становив 100,16 руб, що на 72,5 копійки вище рівня закриття попередніх торгів. Євро до цього часу коштував 109,52 руб, подорожчавши на 74 копійки. Вартість бівалютного кошика (0,55 дол і 0,45 євро) збільшилася на 73 копійки - до 104,37 руб.

За словами експерта з фондового ринку "БКС Світ інвестицій" Дмитра Бабіна, тиск на рубль продовжує чинити дисбаланс між попитом на іноземну валюту та її пропозицією.

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"Недостатній приплив валюти на внутрішній ринок зумовлений експортною виручкою, що скоротилася. Щоправда, її відновленню може сприяти подорожчала нафта. Однак добровільне скорочення нафтового експорту РФ разом зі зниженням попиту на нього, а також санкційні та геополітичні обмеження послаблюють ефект від зростання котирувань нафти", – додав Бабін.

Економічна правда.

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