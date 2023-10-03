В Украине количество айтишников, работающих в продуктовых компаниях, сравнялось с аутсорсом

В Украине количество айтишников, работающих в аутсорсе и в продуктовых компаниях, сравнялось, Киев стал центром для продукта, а Львов - аутсорса.

Об этом сообщает DOU.

Согласно исследованиям DOU это впервые, когда количество работников в аутсорсе и в продуктовых компаниях, сравнялась. В целом последние пять лет доля специалистов, работающих в продуктовых компаниях, постепенно росла, а тех, кто работает в аутсорсе - уменьшалась.

"Полномасштабное вторжение ускорило этот процесс: за 1,5 года большой войны доля специалистов в продукте выросла с 36% до 40%, в то же время с 2018-го по 2021 год - с 32% до 36%", - говорится в сообщении.

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Кроме того, чаще всего продуктовые компании расположены в Киеве, Одессе и Днепре. Зато Львов, Харьков, Винница, Ивано-Франковск и большинство других городов больше ориентируются на аутсорсинг и аутстаффинг.

Из тех айтишников, которые работают в продуктовых компаниях, 50% из Киева, а 68% тех, кто работает в аутсорсинге или аутстаффинге, находятся во Львове.

Добавляется, что новичкам устроиться в продуктовые компании труднее, чем в аутсорсинговые. "В продукт чаще нанимают специалистов, которые уже имеют определенный опыт работы, и реже специалистов уровней Intern и Junior. 42% разработчиков в продуктовых компаниях имеют более пяти лет опыта, а в аутсорсе - только 30%", - объясняют в DOU.

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Исключением является тестирование: среди тестировщиков, работающих в продуктовых компаниях, 40% имеют опыт работы до двух лет - столько же, как и в других ІТ-компаниях.

Напомним:

Украинский экспорт ІТ-услуг в июле 2023 года превысил прошлогодние показатели, достигнув 559 млн долларов.

Экономическая правда.