Експорт українських IT-послуг у липні 2023 року зріс на 3,1% порівняно з минулим роком

Український експорт ІТ-послуг у липні 2023 року перевищив минулорічні показники, досягнувши 559 млн доларів.

Про це повідомляє DOU, з посилання на дані Нацбанку.

У липні обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% порівняно з червнем. Проте збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з минулорічними показниками.

Загалом, виторг за липень 2023 року становив 559 млн дол, що на 17 млн дол більше, ніж у липні 2022 року. У червні цього року обсяг ІТ-експорту з України становив 573 млн дол.

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"Після початку повномасштабної війни обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $500–600 млн із незначними коливаннями. У липні 2022-го цей показник становив $542 млн, у липні 2021-го — $574 млн, а от у червні 2020-го — $413 млн", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Експорт IT-послуг з України в першому півріччі 2023 року скоротився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав 3,38 млрд дол.

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