Всі розділи
Укр / Рус

Експорт українських IT-послуг у липні 2023 року зріс на 3,1% порівняно з минулим роком

П'ятниця, 1 вересня 2023, 10:11 - Ігор Пилипів

Український експорт ІТ-послуг у липні 2023 року перевищив минулорічні показники, досягнувши 559 млн доларів. 

Про це повідомляє DOU, з посилання на дані Нацбанку. 

У липні обсяг ІТ-експорту з України зменшився на 2,4% порівняно з червнем. Проте збільшився на 3,1%, якщо порівнювати з минулорічними показниками.

Загалом, виторг за липень 2023 року становив 559 млн дол, що на 17 млн дол більше, ніж у липні 2022 року. У червні цього року обсяг ІТ-експорту з України становив 573 млн дол.

Реклама:

"Після початку повномасштабної війни обсяг ІТ-експорту за місяць тримається на рівні $500–600 млн із незначними коливаннями. У липні 2022-го цей показник становив $542 млн, у липні 2021-го — $574 млн, а от у червні 2020-го — $413 млн", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Експорт IT-послуг з України в першому півріччі 2023 року скоротився на 9,3% у порівнянні з таким же періодом минулого року, і склав 3,38 млрд дол. 

Реклама:

ІТ експорт
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
У ЄС набув чинності закон про цифрові послуги, який посилює контроль за соцмережами 25 серпня 2023, 11:09
В IT стає тісно: що відбувається на ринку праці влітку 9 серпня 2023, 14:47
Лайфхак для фрілансерів. Хто такі цифрові кочівники і як держави створюють для них спецумови 9 серпня 2023, 08:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті