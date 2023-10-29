В РФ пригрозили конфисковать активы ЕС, если замороженные российские средства передадут Украине
Россия угрожает конфисковать активы, принадлежащие государствам Европейского Союза, если Еврокомиссия передаст замороженные российские средства Украине.
Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.
"Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые стремятся удержаться на своих местах и, учитывая плохое финансовое положение своих государств, снова начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Киева", - отметил Володин.
По его словам, такое решение потребует от РФ симметричного ответа, а именно конфискации активов ЕС.
"В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства", - добавил Володин.
Напомним:
Лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Европейская комиссия, как ожидается, выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.
Экономическая правда.