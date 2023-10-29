В Украине уже создано 70 индустриальных парков - Шмыгаль

Правительство включило в реестр индустриальный парк "ВинИндастри" в Виннице, который стал 70-м в Украине.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги недели в Facebook.

"Создан 70-й индустриальный парк в Украине. Парк "ВинИндастри" будет расположен в Винницкой области, на площади более 13 тыс. гектаров, и будет специализироваться на новейших технологиях переработки", - сказал премьер.

Отмечается, что инициатором создания "ВинИндастри" выступил Винницкий городской совет, а сам парк станет уже четвертым в городе. На его территории площадью в 13,086 га будут работать предприятия перерабатывающей промышленности. Приоритетами для города является привлечение в парк компаний с новейшими технологиями переработки, предприятий, работающих в сферах переработки отходов, информации и электронных коммуникаций, научно-технической деятельности.

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В целом "ВинИндастри" должен обеспечить работой около 800 винничан.

Напомним:

Кабинет Министров включил в реестр еще один индустриальный парк "Нempy UА", который специализируется на выращивании и переработке технической конопли.

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