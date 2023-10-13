Уряд зареєстрував індустріальний парк для технічних конопель
Кабінет Міністрів включив до реєстру ще один індустріальний парк "Нempy UА", який спеціалізується на вирощуванні та переробленні технічних конопель.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Індустріальний парк розташований на Рівненщині площею 42,9 га. Резидентами парку є компанії, які спеціалізуються на виробництві продукції з промислових конопель, дослідженнях та розробках нових продуктів, а також на наданні спеціальних послуг.
Зазначається, що інфраструктура та технологічні можливості парку будуть забезпечувати весь ланцюжок від насіннєвого фонду до виробництва та продажу готових продуктів.
Загалом індустріальний парк "Нempy UА" дозволить виробляти понад 200 видів різних продуктів.
Нагадаємо:
Кабмін включив до реєстру індустріальних парків ще два нових майданчики, очікується, що на їхній базі буде створено близько 2 тис робочих місць.