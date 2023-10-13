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Уряд зареєстрував індустріальний парк для технічних конопель

П'ятниця, 13 жовтня 2023, 19:34 - Ігор Пилипів

Кабінет Міністрів включив до реєстру ще один індустріальний парк "Нempy UА", який спеціалізується на вирощуванні та переробленні технічних конопель.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Індустріальний парк розташований на Рівненщині площею 42,9 га. Резидентами парку є компанії,  які спеціалізуються на виробництві продукції з промислових конопель, дослідженнях та розробках нових продуктів, а також на наданні спеціальних послуг.

Зазначається, що інфраструктура та технологічні можливості парку будуть забезпечувати весь ланцюжок від насіннєвого фонду до виробництва та продажу готових продуктів.

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Загалом індустріальний парк "Нempy UА" дозволить виробляти понад 200 видів різних продуктів.

Нагадаємо:

Кабмін включив до реєстру індустріальних парків ще два нових майданчики, очікується, що на їхній базі буде створено близько 2 тис робочих місць. 

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