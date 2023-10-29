По украинскому коридору в порты Большой Одессы прибыло еще пять судов

В порты Большой Одессы прибыло еще пять судов общим дедвейтом более 163 тыс. тонн, два из которых выполняют уже второй рейс в Украину.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

"В порты Большой Одессы прибыло 5 судов общим дедвейтом 163,26 тыс. тонн. Суда принадлежат владельцам из Греции, Турции, Либерии, Панамы. Два судна из пяти выполняют уже второй рейс в коридоре", – говорится в сообщении.

Кроме того, Клименко добавил, что из украинских портов вышло 4 судна общим дедвейтом более 168 тыс тонн, принадлежащих судовладельцам из Греции и Турции.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что Россия в одностороннем порядке вышла из черноморской "зерновой инициативы" 17 июля, а после этого неоднократно атаковала портовую зерновую инфраструктуру.

Позже Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.

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