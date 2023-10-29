"Нафтогаз" не продлит соглашение с "Газпромом" после 2024 года по транзиту газа в ЕС

фото: "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" не будет продолжать транзит российского газа после окончания срока действия контракта в 2024 году.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев интервью Радио Свобода.

Глава "Нафтогаза" отметил, что Украина готова уже отказаться от транзита газа, особенно из-за того, что РФ не выполняет условий контракта.

"Газпром" не платит по своему контракту по направлению ГИС "Сохранивка" (находится фактически в оккупированной зоне), поэтому "Нафтогаз" недополучает объемы финансирования для того, чтобы фактически обеспечивать (транзит - ред.), и выполняет свои обязательства независимо от того, подавая иски против "Газпрома" для выполнения своих обязательств", – сказал Чернышов.

Реклама:

Однако Украина продолжает транзит исключительно для поддержки европейских коллег.

"Не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", – пояснил Чернышов.

Глава "Нафтогаза" добавил, что ЕС планирует полностью отказаться от потребления российского газа до 2027 года, поэтому не настаивает на продолжении украинского транзита.

Реклама:

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" подала Прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий ПАО "Газпром". Компания требует от Газпрома средства за оказанную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

Экономическая правда.