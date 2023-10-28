Заключенные начали работать на украинских шахтах - Министр
К работе на угледобывающих предприятиях начали привлекать заключенных.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
"Энергетическая безопасность - в надежных руках! Наши заключенные начали работать шахтерами", - отметил Малюська.
По словам министра, это позволит восполнить дефицит рабочей силы, а сами заключенные получают навыки, которые позволят трудоустроиться в будущем.
"Также заключенные получают приличную зарплату, которая позволяет выплачивать возмещение причиненного преступлением вреда, платить налоги и наполнять бюджетный спецфонд", - подчеркнул Малюська.
Министр добавил, что за смену 10 работников добывают 25 тонн угля, который является основой энергобезопасности.
Напомним:
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть, природный газ и уголь достигнет пика к 2030 году, частично благодаря политике, которую страны уже приняли для продвижения более чистых видов энергии и транспорта.