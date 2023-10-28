Google инвестирует 2 миллиарда долларов в конкурента OpenAI

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Google Alphabet, согласился инвестировать до 2 млрд долларов в компанию Anthropic, которая занимается искусственным интеллектом.

Об этом пишет Reuters.

Как отмечают представители компании, Google уже инвестировал 500 млн долл в конкурента OpenAI и согласилась добавить еще 1,5 млрд долларов со временем.

"Google уже является инвестором Anthropic, и новая инвестиция подчеркнет наращивание ее усилий, направленных на то, чтобы лучше конкурировать с Microsoft, основным спонсором создателя ChatGPT, OpenAI, на фоне того как крупные технологические компании пытаются внедрять ИИ в свои программы", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в квартальном отчете Amazon для комиссии по ценным бумагам и биржам США, онлайн-ритейлер сообщил, что инвестировал в облигации Anthropic 1,25 млрд долл, которые могут быть конвертированы в акционерный капитал.

Компания Anthropic, соучредителями которой являются бывшие руководители OpenAI, родные братья и сестры Дарио и Даниэла Амодеи, приложила усилия, чтобы обеспечить ресурсы и привлечь спонсоров с большими карманами, необходимых для того, чтобы конкурировать с OpenAI и стать лидером в технологическом секторе.

Напомним:

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Корпорация Meta Platforms работает над новой системой искусственного интеллекта, которая должна быть такой же мощной, как и самая совершенная модель, предложенная OpenAI.