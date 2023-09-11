Meta працює над новою потужнішою моделлю ШІ - WSJ

Корпорація Meta Platforms працює над новою системою штучного інтелекту, яка має бути такою ж потужною, як і найдосконаліша модель, запропонована OpenAI.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Материнська компанія Facebook прагне, щоб нова модель штучного інтелекту була готова наступного року. Очікується, що вона буде в кілька разів потужніша за комерційну версію під назвою Llama 2.

Запланована модель ШІ, деталі якої все ще можуть змінюватися, допоможе іншим компаніям створювати сервіси, які створюють складний текст, аналіз та інші результати, повідомляє газета.

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Meta планує розпочати тестування нової системи ШІ, відомої як велика мовна модель, на початку 2024 року.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що компанія Meta Platforms готується до презентації моделі штучного інтелекту з відкритим кодом Code Llama, кидаючи виклик програмному забезпеченню від OpenAI, Google та інших компаній.

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