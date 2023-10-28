Непогода оставила без света более 300 тысяч потребителей в 14 областях - Минэнерго

Непогода оставила без света 306 тысяч потребителей в 1045 населенных пунктах, больше всего отключений в Хмельницкой области.

Об этом сообщает министерство энергетики.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточивались 1045 населенных пунктов в 14 областях - Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской. Всего без света оставались 306 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что большинство из них - в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов. Также на территории области выключались линия межгосударственного соединения с Венгрией 750 кВ и ВЛ 750 кВ.

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Ведутся восстановительные работы.

В Донецкой области из-за обстрелов обесточивались 25 населенных пунктов. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Напомним:

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В результате сильных порывов ветра и дождей на Львовщине, Тернопольщине и Ровенщине обесточен ряд населенных пунктов.